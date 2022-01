CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 770 1-4 May 773 1-4 Jul 769 1-4 Sep 771 1-4 Dec 776 3-4 Mar 781 1-4 May 775 1-4 Jul 744 3-4 Sep 743 Dec 748 1-2 Mar 748 3-4 May 739 Jul 690 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 601 May 602 1-2 Jul 600 Sep 570 3-4 Dec 557 1-2 Mar 565 1-4 May 568 1-4 Jul 567 3-4 Sep 532 3-4 Dec 527 1-2 Mar 534 1-4 May 534 1-4 Jul 535 3-4 Sep 508 Dec 493 3-4 Jul 498 Dec 475 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 656 May 629 Jul 591 1-4 Sep 525 1-4 Dec 527 Mar 530 1-2 May 530 1-2 Jul 530 1-2 Sep 521 1-2 Dec 521 1-2 Jul 521 1-2 Sep 521 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1376 3-4 Mar 1386 1-2 May 1395 1-2 Jul 1401 Aug 1378 1-2 Sep 1327 1-2 Nov 1300 Jan 1300 3-4 Mar 1286 1-2 May 1280 1-4 Jul 1282 Aug 1273 Sep 1253 Nov 1233 3-4 Jan 1233 3-4 Mar 1233 3-4 May 1233 3-4 Jul 1227 1-4 Aug 1227 1-4 Sep 1227 1-4 Nov 1166 Jul 1166 Nov 1151 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 58.89 Mar 58.87 May 58.98 Jul 58.96 Aug 58.60 Sep 58.22 Oct 57.89 Dec 57.76 Jan 57.58 Mar 57.28 May 57.06 Jul 56.99 Aug 56.77 Sep 56.51 Oct 56.27 Dec 56.30 Jan 56.15 Mar 56.17 May 56.17 Jul 55.78 Aug 55.78 Sep 55.78 Oct 55.60 Dec 55.48 Jul 55.48 Oct 55.48 Dec 55.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 427.30 Mar 413.10 May 410.50 Jul 410.00 Aug 404.20 Sep 393.20 Oct 380.90 Dec 379.10 Jan 375.60 Mar 369.10 May 364.70 Jul 364.10 Aug 360.20 Sep 356.80 Oct 347.20 Dec 347.00 Jan 347.00 Mar 347.00 May 347.00 Jul 345.80 Aug 345.80 Sep 345.80 Oct 345.80 Dec 338.40 Jul 338.40 Oct 338.40 Dec 338.40