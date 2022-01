WTA Sydney Internation Results

Tuesday AT Sydney Olympic Park Sydney Purse: $239,477 Surface: Hardcourt outdoor SYDNEY (AP) _ Results Tuesday from Tennis Sydney AT Sydney Olympic Park (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 32

Madison Brengle, United States, def. Anastasia Potapova, Russia, 7-5, 4-6, 6-1.

Maddison Inglis, Australia, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-4, 1-6, 6-2.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Aryna Sabalenka (1), Belarus, 5-7, 6-1, 7-5.

Tamara Zidansek (4), Slovenia, def. Heather Watson, Britain, 2-6, 6-2, 7-6 (4).

Tereza Martincova, Czech Republic, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-4, 3-6, 6-3.

Lauren Davis, United States, def. Jil Teichmann (7), Switzerland, 1-6, 7-6 (3), 6-4.

Jasmine Paolini, Italy, def. Storm Sanders, Australia, 7-5, 6-2.

Liudmila Samsonova (8), Russia, def. Mayar Sherif, Egypt, 7-6 (2), 6-4.

Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Sorana Cirstea (9), Romania, 6-3, 6-2.

Coco Gauff (3), United States, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-1, 6-2.

Women's Doubles

Round of 16

Lidziya Marozava, Belarus, and Kaitlyn Christian, United States, def. Kimberley Zimmermann, Belgium, and Julia Lohoff, Germany, 2-6, 7-6 (5), 10-4.

Katarzyna Piter, Poland, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Kristina Kucova, Slovakia, and Tara Moore, Britain, 6-3, 6-0.

Ulrikke Eikeri, Norway, and Danka Kovinic, Montenegro, def. Sabrina Santamaria, United States, and Miyu Kato (4), Japan, 6-4, 6-4.

Tereza Martincova and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Sania Mirza, India, and Nadiia Kichenok (2), Ukraine, 6-3, 6-3.

Alicja Rosolska, Poland, and Erin Routliffe, New Zealand, def. Tina Nadine Smith and Annerly Poulos, Australia, 6-1, 6-1.

Elixane Lechemia, France, and Ingrid Neel, United States, def. Peangtarn Plipuech, Thailand, and Aldila Sutjiadi, Indonesia, 6-3, 1-6, 10-5.