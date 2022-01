Djokovic, Barty lead seeded players list for Australian Open

MELBOURNE, Australia (AP) — The seeded players list for the Australian Open beginning Jan. 17 at Melbourne Park:

Men

1. Novak Djokovic, Serbia

2. Daniil Medvedev, Russia

3. Alexander Zverev, Germany

4. Stefanos Tsitsipas, Greece

5. Andrey Rublev, Russia

6. Rafael Nadal, Spain

7. Matteo Berrettini, Italy

8. Casper Ruud, Norway

9. Felix Auger-Aliassime, Canada

10. Hubert Hurkacz, Poland

11. Jannik Sinner, Italy

12. Cameron Norrie, Britain

13. Diego Schwartzman, Argentina

14. Denis Shapovalov, Canada

15. Roberto Bautista Agut, Spain

16. Cristian Garin, Chile

17. Gael Monfils, France

18. Aslan Karatsev, Russia

19. Pablo Carreno Busta, Spain

20. Taylor Fritz, United States

21. Nikoloz Basilashvili, Georgia

22. John Isner, United States

23. Reilly Opelka United States

24. Daniel Evans, Britain

25. Lorenzo Sonego, Italy

26. Grigor Dimitrov, Bulgaria

27. Marin Cilic, Croatia

28. Karen Khachanov, Russia

29, Ugo Humbert, France

30. Lloyd Harris, South Africa

31. Carlos Alcaraz, Spain

32. Alex de Minaur, Australia

Women

1. Ash Barty, Australia

2. Aryna Sabalenka, Belarus

3. Garbiñe Muguruza, Spain

4. Barbora Krejcikova, Czech Republic

5. Maria Sakkari, Greece

6. Anett Kontaveit, Estonia

7. Iga Swiatek, Poland

8. Paula Badosa, Spain

9. Ons Jabeur, Tunisia

10, Anastasia Pavlyuchenkova, Russia

11. Sofia Kenin, United States

12. Elena Rybakina, Kazakhstan

13. Naomi Osaka, Japan

14. Simona Halep, Romania

15. Elina Svitolina, Ukraine

16. Angelique Kerber, Germany

17. Emma Raducanu, Britain

18. Coco Gauff, United States

19. Elise Mertens, Belgium

20. Petra Kvitova, Czech Republic

21. Jessica Pegula, United States

22. Belinda Bencic, Switzerland

23. Leylah Fernandez, Canada

24. Victoria Azarenka, Belarus

25. Daria Kasatkina, Russia

26. Jelena Ostapenko, Latvia

27. Danielle Collins, United States

28. Veronika Kudermetova, Russia

29. Tamara Zidansek, Slovenia

30. Camila Giorgi, Italy

31. Marketa Vondrousova, Czech Republic

32. Sara Sorribes Tormo, Spain