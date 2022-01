BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2556 Up 6 Mar 2514 2539 2499 2521 unch May 2540 2572 2531 2556 Up 6 Jul 2556 2588 2547 2574 Up 12 Sep 2559 2594 2551 2583 Up 17 Dec 2547 2586 2542 2576 Up 20 Mar 2542 2567 2542 2562 Up 21 May 2538 2564 2538 2558 Up 19 Jul 2554 2555 2553 2555 Up 18 Sep 2533 2552 2533 2552 Up 19 Dec 2552 Up 19