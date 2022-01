CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 763 May 764 3-4 Jul 760 1-4 Sep 761 3-4 Dec 766 1-2 Mar 769 3-4 May 764 Jul 734 Sep 733 1-4 Dec 738 3-4 Mar 739 May 736 3-4 Jul 693 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 596 1-2 May 597 3-4 Jul 595 1-2 Sep 566 Dec 552 1-4 Mar 560 May 565 Jul 563 1-4 Sep 530 Dec 527 Mar 531 Jul 535 3-4 Dec 493 1-2 Jul 497 1-2 Dec 475 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 662 May 636 Jul 599 Sep 532 Dec 536 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1375 1-2 Mar 1383 1-4 May 1392 Jul 1397 Aug 1375 3-4 Sep 1322 3-4 Nov 1297 Jan 1295 3-4 Mar 1283 May 1276 1-2 Jul 1281 1-2 Aug 1272 1-4 Sep 1252 1-4 Nov 1230 3-4 Jan 1233 3-4 Mar 1233 3-4 May 1233 3-4 Jul 1227 1-4 Aug 1227 1-4 Sep 1227 1-4 Nov 1166 Jul 1166 Nov 1152 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 57.76 Mar 58.02 May 58.18 Jul 58.19 Aug 57.87 Sep 57.51 Oct 57.25 Dec 57.07 Jan 56.81 Mar 56.52 May 56.33 Jul 56.28 Aug 56.09 Sep 55.91 Oct 55.73 Dec 55.79 Jan 55.71 Mar 55.73 May 55.73 Jul 55.34 Aug 55.34 Sep 55.34 Oct 55.16 Dec 55.04 Jul 55.04 Oct 55.04 Dec 55.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 427.80 Mar 416.30 May 412.50 Jul 412.00 Aug 405.80 Sep 394.20 Oct 382.30 Dec 380.70 Jan 380.00 Mar 373.60 May 369.10 Jul 368.40 Aug 364.50 Sep 358.90 Oct 347.20 Dec 347.00 Jan 347.00 Mar 347.00 May 347.00 Jul 345.80 Aug 345.80 Sep 345.80 Oct 345.80 Dec 338.40 Jul 338.40 Oct 338.40 Dec 338.40