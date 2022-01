Sentry Tournament of Champions Scores

Friday At The Plantation Course at Kapalua Resort Kapalua, Hawaii Purse: $8.2 million Yardage: 7,596; Par: 73 Second Round

Cameron Smith 65-64—129 Daniel Berger 66-66—132 Jon Rahm 66-66—132 Patrick Cantlay 66-67—133 Sungjae Im 67-67—134 Hideki Matsuyama 69-65—134 Kevin Na 67-68—135 Sam Burns 72-64—136 Stewart Cink 69-67—136 Si Woo Kim 71-65—136 Brooks Koepka 68-68—136 Marc Leishman 69-67—136 Seamus Power 71-65—136 Xander Schauffele 69-67—136 Joel Dahmen 68-69—137 Cameron Davis 69-68—137 Bryson DeChambeau 69-68—137 Garrick Higgo 68-69—137 Matt Jones 70-67—137 Kevin Kisner 69-68—137 Erik Van Rooyen 67-70—137 Talor Gooch 68-70—138 Branden Grace 69-69—138 Viktor Hovland 69-69—138 Collin Morikawa 68-70—138 Patrick Reed 74-64—138 Tony Finau 70-69—139 Max Homa 72-67—139 Billy Horschel 72-67—139 Phil Mickelson 71-69—140 Jordan Spieth 71-69—140 Abraham Ancer 72-69—141 Justin Thomas 74-67—141 Lucas Herbert 69-73—142 Jason Kokrak 72-70—142 Harris English 73-70—143 Lucas Glover 74-69—143 Kyoung-Hoon Lee 72-71—143