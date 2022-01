CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 758 1-2 May 760 1-2 Jul 757 Sep 759 Dec 764 Mar 767 May 759 Jul 727 1-2 Sep 727 Dec 731 3-4 Mar 729 1-2 May 728 Jul 684 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 606 3-4 May 607 3-4 Jul 604 1-2 Sep 571 1-2 Dec 557 3-4 Mar 564 1-2 May 567 3-4 Jul 567 1-4 Sep 529 1-2 Dec 522 Mar 529 1-2 May 529 1-2 Jul 529 3-4 Sep 508 Dec 489 1-4 Jul 493 1-2 Dec 476 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 668 1-4 May 639 1-4 Jul 597 3-4 Sep 528 Dec 529 1-2 Mar 533 May 533 Jul 533 Sep 524 Dec 524 Jul 524 Sep 524 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1401 1-2 Mar 1410 1-4 May 1418 3-4 Jul 1423 1-4 Aug 1402 1-4 Sep 1350 1-2 Nov 1321 3-4 Jan 1321 Mar 1304 May 1295 1-4 Jul 1296 Aug 1286 1-2 Sep 1266 1-2 Nov 1238 1-4 Jan 1238 1-4 Mar 1238 1-4 May 1238 1-4 Jul 1231 3-4 Aug 1231 3-4 Sep 1231 3-4 Nov 1167 3-4 Jul 1167 3-4 Nov 1153 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 58.63 Mar 58.78 May 58.82 Jul 58.74 Aug 58.36 Sep 57.93 Oct 57.60 Dec 57.47 Jan 57.26 Mar 56.96 May 56.72 Jul 56.62 Aug 56.44 Sep 56.25 Oct 56.01 Dec 56.08 Jan 55.99 Mar 56.02 May 56.02 Jul 55.63 Aug 55.63 Sep 55.63 Oct 55.45 Dec 55.33 Jul 55.33 Oct 55.33 Dec 55.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 433.50 Mar 425.00 May 420.90 Jul 420.20 Aug 414.70 Sep 404.30 Oct 392.70 Dec 390.60 Jan 386.70 Mar 379.30 May 374.00 Jul 372.40 Aug 368.60 Sep 363.00 Oct 351.10 Dec 350.80 Jan 350.80 Mar 350.80 May 350.80 Jul 349.60 Aug 349.60 Sep 349.60 Oct 349.60 Dec 341.80 Jul 341.80 Oct 341.80 Dec 341.80