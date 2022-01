CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 746 May 749 3-4 Jul 748 3-4 Sep 752 1-4 Dec 757 3-4 Mar 761 May 751 3-4 Jul 716 3-4 Sep 716 Dec 720 3-4 Mar 718 3-4 May 717 1-4 Jul 673 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 603 3-4 May 604 1-2 Jul 602 1-4 Sep 567 1-4 Dec 554 1-4 Mar 561 3-4 May 564 1-4 Jul 563 3-4 Sep 523 3-4 Dec 514 Mar 521 1-4 May 521 1-4 Jul 522 1-4 Sep 507 3-4 Dec 482 Jul 486 1-4 Dec 474 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 670 1-2 May 641 3-4 Jul 599 3-4 Sep 522 3-4 Dec 525 1-4 Mar 528 3-4 May 528 3-4 Jul 528 3-4 Sep 519 3-4 Dec 519 3-4 Jul 519 3-4 Sep 519 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1377 1-4 Mar 1387 1-4 May 1396 Jul 1400 3-4 Aug 1382 1-4 Sep 1331 1-4 Nov 1306 1-2 Jan 1306 1-2 Mar 1288 3-4 May 1280 3-4 Jul 1281 3-4 Aug 1272 1-4 Sep 1252 1-4 Nov 1226 1-2 Jan 1226 1-2 Mar 1226 1-2 May 1226 1-2 Jul 1220 Aug 1220 Sep 1220 Nov 1165 1-4 Jul 1165 1-4 Nov 1151 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 58.78 Mar 58.90 May 58.93 Jul 58.79 Aug 58.34 Sep 57.91 Oct 57.56 Dec 57.37 Jan 57.16 Mar 56.85 May 56.62 Jul 56.54 Aug 56.34 Sep 56.16 Oct 55.89 Dec 55.94 Jan 55.86 Mar 55.91 May 55.91 Jul 55.52 Aug 55.52 Sep 55.52 Oct 55.34 Dec 55.50 Jul 55.50 Oct 55.50 Dec 55.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 420.40 Mar 411.00 May 408.60 Jul 409.10 Aug 404.70 Sep 395.10 Oct 385.00 Dec 383.30 Jan 379.70 Mar 372.60 May 367.70 Jul 366.60 Aug 362.80 Sep 357.20 Oct 345.00 Dec 344.70 Jan 344.70 Mar 344.70 May 344.70 Jul 343.50 Aug 343.50 Sep 343.50 Oct 343.50 Dec 342.60 Jul 342.60 Oct 342.60 Dec 342.60