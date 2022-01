CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 770 May 773 1-2 Jul 766 1-4 Sep 769 1-4 Dec 774 1-4 Mar 776 3-4 May 764 Jul 722 1-4 Sep 718 3-4 Dec 726 1-4 Mar 724 1-4 May 722 3-4 Jul 679 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 609 1-2 May 609 1-2 Jul 606 1-2 Sep 572 Dec 555 3-4 Mar 563 May 565 1-4 Jul 564 1-4 Sep 517 1-2 Dec 508 1-2 Mar 513 1-2 May 513 1-2 Jul 517 Sep 507 3-4 Dec 483 1-4 Jul 487 1-2 Dec 475 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 692 May 656 1-4 Jul 610 1-2 Sep 538 1-4 Dec 541 1-4 Mar 544 3-4 May 544 3-4 Jul 544 3-4 Sep 535 3-4 Dec 535 3-4 Jul 535 3-4 Sep 535 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1378 3-4 Mar 1389 3-4 May 1397 3-4 Jul 1401 3-4 Aug 1380 1-4 Sep 1326 1-4 Nov 1299 1-2 Jan 1299 1-4 Mar 1278 3-4 May 1267 1-2 Jul 1267 3-4 Aug 1258 1-2 Sep 1239 1-2 Nov 1209 1-2 Jan 1209 1-2 Mar 1209 1-2 May 1209 1-2 Jul 1203 Aug 1203 Sep 1203 Nov 1162 Jul 1162 Nov 1148 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 58.14 Mar 58.33 May 58.36 Jul 58.24 Aug 57.74 Sep 57.23 Oct 56.76 Dec 56.57 Jan 56.34 Mar 56.02 May 55.76 Jul 55.71 Aug 55.53 Sep 55.38 Oct 55.20 Dec 55.26 Jan 55.15 Mar 55.20 May 55.20 Jul 54.81 Aug 54.81 Sep 54.81 Oct 54.63 Dec 54.79 Jul 54.79 Oct 54.79 Dec 54.79 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 427.60 Mar 414.70 May 411.90 Jul 412.10 Aug 407.20 Sep 397.90 Oct 387.40 Dec 385.80 Jan 381.70 Mar 373.60 May 367.40 Jul 365.70 Aug 362.50 Sep 358.90 Oct 346.90 Dec 346.30 Jan 346.30 Mar 346.30 May 346.30 Jul 345.10 Aug 345.10 Sep 345.10 Oct 345.10 Dec 344.60 Jul 344.60 Oct 344.60 Dec 344.60