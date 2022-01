CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 758 May 761 1-2 Jul 755 Sep 757 1-2 Dec 762 3-4 Mar 764 1-2 May 752 1-2 Jul 712 3-4 Sep 711 1-4 Dec 717 Mar 715 May 713 1-2 Jul 669 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 589 1-4 May 591 Jul 589 3-4 Sep 562 Dec 547 1-2 Mar 554 3-4 May 557 3-4 Jul 557 Sep 513 Dec 504 1-2 Mar 509 1-2 May 509 1-2 Jul 513 Sep 507 3-4 Dec 479 3-4 Jul 484 Dec 475 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 680 3-4 May 645 1-2 Jul 600 3-4 Sep 528 1-2 Dec 530 1-2 Mar 534 May 534 Jul 534 Sep 525 Dec 525 Jul 525 Sep 525 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1344 Mar 1355 1-2 May 1365 Jul 1371 1-4 Aug 1353 1-4 Sep 1307 1-2 Nov 1283 3-4 Jan 1283 3-4 Mar 1266 1-2 May 1258 Jul 1259 1-4 Aug 1250 1-2 Sep 1233 Nov 1207 1-4 Jan 1207 1-4 Mar 1207 1-4 May 1207 1-4 Jul 1200 3-4 Aug 1200 3-4 Sep 1200 3-4 Nov 1159 1-4 Jul 1159 1-4 Nov 1145 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 56.21 Mar 56.42 May 56.49 Jul 56.43 Aug 55.99 Sep 55.48 Oct 55.06 Dec 54.85 Jan 54.62 Mar 54.33 May 54.13 Jul 54.06 Aug 53.88 Sep 53.76 Oct 53.58 Dec 53.64 Jan 53.54 Mar 53.58 May 53.58 Jul 53.19 Aug 53.19 Sep 53.19 Oct 53.01 Dec 53.17 Jul 53.17 Oct 53.17 Dec 53.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 423.90 Mar 411.30 May 407.70 Jul 407.70 Aug 404.00 Sep 397.10 Oct 388.60 Dec 387.80 Jan 384.50 Mar 377.40 May 372.10 Jul 370.90 Aug 367.70 Sep 364.10 Oct 352.40 Dec 351.90 Jan 351.90 Mar 351.90 May 351.90 Jul 350.70 Aug 350.70 Sep 350.70 Oct 350.70 Dec 350.20 Jul 350.20 Oct 350.20 Dec 350.20