CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 770 3-4 May 774 1-4 Jul 764 1-2 Sep 766 1-2 Dec 770 Mar 771 3-4 May 759 Jul 716 3-4 Sep 714 1-4 Dec 720 1-4 Mar 718 1-4 May 716 3-4 Jul 673 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 593 1-4 May 595 Jul 593 1-2 Sep 562 3-4 Dec 546 Mar 553 1-2 May 556 1-2 Jul 555 1-2 Sep 510 1-2 Dec 502 Mar 507 May 507 Jul 510 1-2 Sep 508 Dec 476 1-4 Jul 480 1-2 Dec 474 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 683 May 649 3-4 Jul 605 1-4 Sep 530 1-4 Dec 532 1-4 Mar 535 3-4 May 535 3-4 Jul 535 3-4 Sep 526 3-4 Dec 526 3-4 Jul 526 3-4 Sep 526 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1328 3-4 Mar 1339 1-4 May 1349 Jul 1355 Aug 1337 1-4 Sep 1294 1-4 Nov 1269 1-4 Jan 1269 1-4 Mar 1252 3-4 May 1244 3-4 Jul 1246 1-4 Aug 1238 1-4 Sep 1220 3-4 Nov 1198 3-4 Jan 1198 3-4 Mar 1198 3-4 May 1198 3-4 Jul 1192 1-4 Aug 1192 1-4 Sep 1192 1-4 Nov 1151 3-4 Jul 1151 3-4 Nov 1137 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 56.30 Mar 56.53 May 56.57 Jul 56.51 Aug 56.10 Sep 55.62 Oct 55.22 Dec 55.01 Jan 54.77 Mar 54.49 May 54.30 Jul 54.24 Aug 54.02 Sep 53.87 Oct 53.64 Dec 53.75 Jan 53.64 Mar 53.70 May 53.70 Jul 53.31 Aug 53.31 Sep 53.31 Oct 53.13 Dec 53.25 Jul 53.25 Oct 53.25 Dec 53.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 411.70 Mar 399.10 May 397.10 Jul 397.60 Aug 394.60 Sep 388.00 Oct 380.20 Dec 380.00 Jan 377.20 Mar 370.00 May 364.30 Jul 363.30 Aug 360.10 Sep 356.20 Oct 347.90 Dec 348.00 Jan 348.00 Mar 348.00 May 348.00 Jul 346.80 Aug 346.80 Sep 346.80 Oct 346.80 Dec 346.30 Jul 346.30 Oct 346.30 Dec 346.30