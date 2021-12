CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 779 3-4 May 783 Jul 774 1-4 Sep 775 3-4 Dec 779 Mar 780 3-4 May 768 3-4 Jul 727 1-4 Sep 725 Dec 731 Mar 729 May 727 1-2 Jul 683 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 596 May 596 3-4 Jul 594 1-2 Sep 563 Dec 545 3-4 Mar 553 May 555 3-4 Jul 555 Sep 509 1-4 Dec 500 3-4 Mar 505 3-4 May 505 3-4 Jul 509 1-4 Sep 508 1-4 Dec 476 Jul 480 Dec 473 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 686 1-2 May 650 Jul 608 3-4 Sep 531 1-4 Dec 533 Mar 536 1-2 May 536 1-2 Jul 536 1-2 Sep 527 1-2 Dec 527 1-2 Jul 527 1-2 Sep 527 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1327 3-4 Mar 1338 1-2 May 1348 1-4 Jul 1353 1-2 Aug 1336 1-2 Sep 1293 1-4 Nov 1265 3-4 Jan 1266 Mar 1249 1-4 May 1241 1-2 Jul 1243 Aug 1235 Sep 1217 1-2 Nov 1195 Jan 1195 Mar 1195 May 1195 Jul 1188 1-2 Aug 1188 1-2 Sep 1188 1-2 Nov 1148 Jul 1148 Nov 1134 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 55.85 Mar 56.08 May 56.12 Jul 56.06 Aug 55.67 Sep 55.25 Oct 54.84 Dec 54.60 Jan 54.40 Mar 54.14 May 54.00 Jul 53.95 Aug 53.79 Sep 53.69 Oct 53.52 Dec 53.62 Jan 53.52 Mar 53.58 May 53.58 Jul 53.19 Aug 53.19 Sep 53.19 Oct 53.01 Dec 53.13 Jul 53.13 Oct 53.13 Dec 53.13 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 413.60 Mar 403.70 May 400.00 Jul 399.40 Aug 396.10 Sep 389.30 Oct 380.90 Dec 380.10 Jan 376.90 Mar 369.40 May 364.10 Jul 362.80 Aug 359.60 Sep 356.00 Oct 346.60 Dec 346.30 Jan 346.30 Mar 346.30 May 346.30 Jul 345.10 Aug 345.10 Sep 345.10 Oct 345.10 Dec 344.60 Jul 344.60 Oct 344.60 Dec 344.60