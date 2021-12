CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 783 1-2 May 788 3-4 Jul 783 3-4 Sep 784 3-4 Dec 788 1-2 Mar 789 3-4 May 777 1-2 Jul 734 1-4 Sep 733 1-2 Dec 738 3-4 Mar 736 3-4 May 735 1-4 Jul 691 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 604 3-4 May 606 1-2 Jul 605 1-2 Sep 569 1-2 Dec 548 3-4 Mar 555 3-4 May 558 1-4 Jul 557 3-4 Sep 510 3-4 Dec 502 1-4 Mar 507 1-4 May 507 1-4 Jul 510 3-4 Sep 509 3-4 Dec 477 1-4 Jul 480 Dec 475 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 702 1-2 May 670 Jul 625 3-4 Sep 541 1-2 Dec 545 1-2 Mar 549 1-2 May 549 1-2 Jul 549 1-2 Sep 540 1-2 Dec 540 1-2 Jul 540 1-2 Sep 540 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1359 1-4 Mar 1368 May 1375 1-2 Jul 1379 1-2 Aug 1359 1-4 Sep 1310 3-4 Nov 1272 1-4 Jan 1270 1-4 Mar 1248 May 1237 1-4 Jul 1238 3-4 Aug 1231 3-4 Sep 1214 1-4 Nov 1194 Jan 1194 Mar 1194 May 1194 Jul 1187 1-2 Aug 1187 1-2 Sep 1187 1-2 Nov 1147 Jul 1147 Nov 1133 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 56.55 Mar 56.67 May 56.71 Jul 56.66 Aug 56.31 Sep 55.99 Oct 55.63 Dec 55.42 Jan 55.19 Mar 54.91 May 54.71 Jul 54.66 Aug 54.51 Sep 54.42 Oct 54.25 Dec 54.34 Jan 54.26 Mar 54.32 May 54.32 Jul 53.93 Aug 53.93 Sep 53.93 Oct 53.75 Dec 53.87 Jul 53.87 Oct 53.87 Dec 53.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 415.90 Mar 409.10 May 405.00 Jul 404.10 Aug 400.00 Sep 391.70 Oct 380.40 Dec 378.70 Jan 374.40 Mar 364.50 May 357.70 Jul 356.50 Aug 353.20 Sep 349.20 Oct 340.90 Dec 340.50 Jan 340.50 Mar 340.50 May 340.50 Jul 339.30 Aug 339.30 Sep 339.30 Oct 339.30 Dec 338.80 Jul 338.80 Oct 338.80 Dec 338.80