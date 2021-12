CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 804 May 808 1-4 Jul 800 3-4 Sep 800 1-2 Dec 803 1-2 Mar 804 1-4 May 790 1-2 Jul 744 1-2 Sep 742 1-2 Dec 747 1-4 Mar 745 1-4 May 743 3-4 Jul 700 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 614 3-4 May 616 3-4 Jul 615 3-4 Sep 578 Dec 557 Mar 564 May 566 1-4 Jul 565 1-2 Sep 516 1-4 Dec 507 1-4 Mar 512 1-4 May 512 1-4 Jul 515 1-2 Sep 514 1-2 Dec 481 1-4 Jul 483 1-4 Dec 479 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 724 May 685 3-4 Jul 642 Sep 553 3-4 Dec 557 1-2 Mar 562 May 562 Jul 562 Sep 553 Dec 553 Jul 553 Sep 553 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1362 1-2 Mar 1371 1-2 May 1378 3-4 Jul 1381 3-4 Aug 1362 Sep 1315 1-2 Nov 1277 1-4 Jan 1274 1-2 Mar 1252 1-2 May 1241 1-2 Jul 1241 1-2 Aug 1232 1-4 Sep 1217 Nov 1197 1-2 Jan 1197 1-2 Mar 1197 1-2 May 1197 1-2 Jul 1191 Aug 1191 Sep 1191 Nov 1150 1-2 Jul 1150 1-2 Nov 1136 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 56.72 Mar 56.85 May 56.89 Jul 56.81 Aug 56.46 Sep 56.11 Oct 55.78 Dec 55.61 Jan 55.37 Mar 55.08 May 54.89 Jul 54.85 Aug 54.73 Sep 54.66 Oct 54.45 Dec 54.54 Jan 54.47 Mar 54.56 May 54.56 Jul 54.17 Aug 54.17 Sep 54.17 Oct 53.99 Dec 54.11 Jul 54.11 Oct 54.11 Dec 54.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 414.80 Mar 408.30 May 404.50 Jul 403.70 Aug 399.80 Sep 391.40 Oct 380.30 Dec 378.30 Jan 373.50 Mar 362.20 May 355.60 Jul 354.10 Aug 351.00 Sep 347.80 Oct 339.00 Dec 338.90 Jan 338.90 Mar 338.90 May 338.90 Jul 337.70 Aug 337.70 Sep 337.70 Oct 337.70 Dec 337.20 Jul 337.20 Oct 337.20 Dec 337.20