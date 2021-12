CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 814 3-4 May 818 1-2 Jul 805 3-4 Sep 804 1-2 Dec 806 3-4 Mar 807 May 792 Jul 745 3-4 Sep 743 3-4 Dec 748 3-4 Mar 746 3-4 May 745 1-4 Jul 701 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 605 3-4 May 607 1-4 Jul 606 Sep 572 1-4 Dec 553 1-2 Mar 560 1-2 May 562 3-4 Jul 562 Sep 512 3-4 Dec 503 3-4 Mar 508 3-4 May 508 3-4 Jul 512 1-4 Sep 512 1-4 Dec 478 Jul 480 Dec 477 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 707 May 676 3-4 Jul 627 1-2 Sep 545 3-4 Dec 550 Mar 554 1-2 May 554 1-2 Jul 554 1-2 Sep 545 1-2 Dec 545 1-2 Jul 545 1-2 Sep 545 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1332 Mar 1340 3-4 May 1348 1-4 Jul 1352 Aug 1335 1-2 Sep 1296 1-4 Nov 1265 Jan 1263 Mar 1240 1-4 May 1227 Jul 1228 1-4 Aug 1221 1-2 Sep 1206 1-4 Nov 1190 1-4 Jan 1190 1-4 Mar 1190 1-4 May 1190 1-4 Jul 1183 3-4 Aug 1183 3-4 Sep 1183 3-4 Nov 1143 1-4 Jul 1143 1-4 Nov 1129 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 55.44 Mar 55.42 May 55.35 Jul 55.28 Aug 55.00 Sep 54.73 Oct 54.39 Dec 54.23 Jan 53.99 Mar 53.67 May 53.48 Jul 53.43 Aug 53.31 Sep 53.24 Oct 53.07 Dec 53.13 Jan 53.10 Mar 53.18 May 53.18 Jul 52.79 Aug 52.79 Sep 52.79 Oct 52.61 Dec 52.73 Jul 52.73 Oct 52.73 Dec 52.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 406.10 Mar 400.50 May 398.00 Jul 398.20 Aug 395.30 Sep 389.60 Oct 381.20 Dec 378.90 Jan 374.20 Mar 363.50 May 356.80 Jul 355.20 Aug 352.40 Sep 349.20 Oct 342.30 Dec 342.40 Jan 342.40 Mar 342.40 May 342.40 Jul 341.20 Aug 341.20 Sep 341.20 Oct 341.20 Dec 340.70 Jul 340.70 Oct 340.70 Dec 340.70