CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 799 May 801 3-4 Jul 790 Sep 789 1-2 Dec 791 3-4 Mar 792 May 779 1-2 Jul 739 1-2 Sep 735 1-2 Dec 742 1-2 Mar 740 1-2 May 739 Jul 695 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 598 1-4 May 599 1-4 Jul 597 3-4 Sep 567 1-4 Dec 550 Mar 557 May 559 1-2 Jul 558 1-2 Sep 510 1-2 Dec 501 3-4 Mar 506 3-4 May 506 3-4 Jul 510 Sep 510 Dec 474 1-2 Jul 474 1-2 Dec 475 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 666 3-4 May 648 Jul 609 1-2 Sep 529 1-2 Dec 534 1-4 Mar 540 3-4 May 540 3-4 Jul 540 3-4 Sep 531 3-4 Dec 531 3-4 Jul 531 3-4 Sep 531 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1308 Mar 1312 3-4 May 1319 Jul 1324 Aug 1310 1-4 Sep 1278 Nov 1254 1-2 Jan 1253 1-4 Mar 1233 1-2 May 1226 1-2 Jul 1227 3-4 Aug 1220 3-4 Sep 1208 1-4 Nov 1187 1-2 Jan 1187 1-2 Mar 1187 1-2 May 1187 1-2 Jul 1181 Aug 1181 Sep 1181 Nov 1140 1-2 Jul 1140 1-2 Nov 1126 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 53.90 Mar 53.94 May 53.97 Jul 53.95 Aug 53.69 Sep 53.39 Oct 53.15 Dec 53.05 Jan 52.87 Mar 52.65 May 52.55 Jul 52.57 Aug 52.46 Sep 52.37 Oct 52.17 Dec 52.30 Jan 52.30 Mar 52.30 May 52.30 Jul 51.91 Aug 51.91 Sep 51.91 Oct 51.73 Dec 51.85 Jul 51.85 Oct 51.85 Dec 51.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 394.00 Mar 390.50 May 388.70 Jul 389.50 Aug 387.50 Sep 383.40 Oct 377.90 Dec 377.10 Jan 373.20 Mar 362.90 May 357.30 Jul 358.00 Aug 355.50 Sep 352.30 Oct 345.30 Dec 345.10 Jan 345.10 Mar 345.10 May 345.10 Jul 343.90 Aug 343.90 Sep 343.90 Oct 343.90 Dec 343.40 Jul 343.40 Oct 343.40 Dec 343.40