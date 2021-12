CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 775 May 778 1-2 Jul 769 3-4 Sep 771 1-4 Dec 774 1-2 Mar 775 May 763 3-4 Jul 726 Sep 723 1-4 Dec 728 1-4 Mar 726 1-4 May 724 3-4 Jul 681 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 593 1-4 May 594 1-4 Jul 592 3-4 Sep 562 1-4 Dec 546 1-2 Mar 553 3-4 May 556 3-4 Jul 555 1-2 Sep 509 3-4 Dec 500 3-4 Mar 505 3-4 May 505 3-4 Jul 509 1-4 Sep 509 1-4 Dec 477 1-2 Jul 477 1-2 Dec 477 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 702 1-4 May 676 1-2 Jul 630 1-4 Sep 542 Dec 550 1-2 Mar 550 1-2 May 550 1-2 Jul 550 1-2 Sep 541 1-2 Dec 541 1-2 Jul 541 1-2 Sep 541 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1285 1-4 Mar 1288 1-2 May 1293 1-2 Jul 1299 1-4 Aug 1289 Sep 1264 Nov 1246 3-4 Jan 1246 1-4 Mar 1228 May 1222 Jul 1223 3-4 Aug 1217 Sep 1204 1-2 Nov 1186 Jan 1186 Mar 1186 May 1186 Jul 1179 1-2 Aug 1179 1-2 Sep 1179 1-2 Nov 1140 Jul 1140 Nov 1126 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 53.88 Mar 53.97 May 54.00 Jul 53.95 Aug 53.69 Sep 53.43 Oct 53.23 Dec 53.17 Jan 53.07 Mar 52.89 May 52.83 Jul 52.88 Aug 52.80 Sep 52.75 Oct 52.62 Dec 52.62 Jan 52.62 Mar 52.62 May 52.62 Jul 52.23 Aug 52.23 Sep 52.23 Oct 52.05 Dec 52.17 Jul 52.17 Oct 52.17 Dec 52.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 379.50 Mar 376.50 May 375.80 Jul 377.30 Aug 376.30 Sep 373.50 Oct 368.90 Dec 368.70 Jan 365.30 Mar 356.90 May 353.00 Jul 353.50 Aug 351.00 Sep 348.20 Oct 342.40 Dec 342.30 Jan 342.30 Mar 342.30 May 342.30 Jul 341.10 Aug 341.10 Sep 341.10 Oct 341.10 Dec 340.60 Jul 340.60 Oct 340.60 Dec 340.60