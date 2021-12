CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 770 1-2 May 775 Jul 768 1-2 Sep 771 Dec 774 1-2 Mar 775 1-2 May 765 Jul 727 1-2 Sep 724 1-2 Dec 729 Mar 727 May 725 1-2 Jul 681 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 591 1-4 May 592 3-4 Jul 591 3-4 Sep 563 Dec 547 1-4 Mar 554 1-2 May 557 Jul 555 3-4 Sep 510 1-2 Dec 501 1-2 Mar 506 1-2 May 506 1-2 Jul 509 3-4 Sep 509 3-4 Dec 478 Jul 478 Dec 478 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 711 3-4 May 686 3-4 Jul 640 1-4 Sep 549 Dec 558 Mar 558 May 558 Jul 558 Sep 549 Dec 549 Jul 549 Sep 549 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1277 1-4 Mar 1278 1-4 May 1284 Jul 1290 1-4 Aug 1282 1-4 Sep 1260 1-2 Nov 1246 1-4 Jan 1246 1-4 Mar 1228 1-4 May 1222 1-2 Jul 1224 1-2 Aug 1217 3-4 Sep 1205 1-4 Nov 1186 Jan 1186 Mar 1186 May 1186 Jul 1179 1-2 Aug 1179 1-2 Sep 1179 1-2 Nov 1140 Jul 1140 Nov 1126 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 54.65 Mar 54.73 May 54.76 Jul 54.73 Aug 54.52 Sep 54.32 Oct 54.15 Dec 54.11 Jan 54.05 Mar 53.92 May 53.82 Jul 53.87 Aug 53.80 Sep 53.74 Oct 53.45 Dec 53.57 Jan 53.57 Mar 53.57 May 53.57 Jul 53.18 Aug 53.18 Sep 53.18 Oct 53.00 Dec 53.12 Jul 53.12 Oct 53.12 Dec 53.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 372.30 Mar 368.70 May 368.00 Jul 369.70 Aug 368.60 Sep 366.00 Oct 361.90 Dec 361.80 Jan 359.10 Mar 351.20 May 347.50 Jul 348.20 Aug 345.60 Sep 342.90 Oct 336.80 Dec 336.80 Jan 336.80 Mar 336.80 May 336.80 Jul 335.60 Aug 335.60 Sep 335.60 Oct 335.60 Dec 335.10 Jul 335.10 Oct 335.10 Dec 335.10