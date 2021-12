BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2627 Up 43 Jan 2547 Up 43 Mar 2568 Up 44 Mar 2512 2553 2482 2547 Up 43 May 2534 2573 2506 2568 Up 44 Jul 2536 2576 2515 2570 Up 40 Sep 2535 2576 2520 2571 Up 38 Dec 2524 2568 2524 2563 Up 35 Mar 2522 2560 2522 2557 Up 33 May 2546 2551 2541 2551 Up 33 Jul 2547 2549 2547 2549 Up 34 Sep 2545 2550 2544 2546 Up 35