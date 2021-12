CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 787 May 792 1-2 Jul 784 Sep 785 3-4 Dec 789 1-4 Mar 790 1-4 May 779 1-2 Jul 740 3-4 Sep 737 3-4 Dec 743 Mar 741 May 739 1-2 Jul 691 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 588 Mar 590 1-4 May 592 1-4 Jul 591 3-4 Sep 561 1-4 Dec 545 3-4 Mar 553 1-4 May 555 1-2 Jul 554 Sep 509 1-2 Dec 501 1-2 Jul 510 Dec 477 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 715 May 697 3-4 Jul 651 1-2 Sep 553 1-4 Dec 554 1-4 Mar 554 1-4 May 554 1-4 Jul 554 1-4 Sep 545 1-4 Jul 545 1-4 Sep 545 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1259 1-2 Mar 1264 1-2 May 1272 3-4 Jul 1279 1-2 Aug 1273 1-4 Sep 1254 1-4 Nov 1243 Jan 1243 1-4 Mar 1226 May 1219 3-4 Jul 1222 1-4 Aug 1216 Sep 1203 1-2 Nov 1185 1-2 Jan 1185 1-2 Mar 1185 1-2 May 1185 1-2 Jul 1179 Aug 1179 Sep 1179 Nov 1139 1-2 Jul 1139 1-2 Nov 1134 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 52.06 Jan 52.24 Mar 52.32 May 52.39 Jul 52.39 Aug 52.26 Sep 52.13 Oct 52.04 Dec 52.09 Jan 52.09 Mar 52.01 May 51.94 Jul 52.04 Aug 51.98 Sep 51.92 Oct 51.79 Dec 51.89 Jul 51.50 Oct 51.32 Dec 51.44 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 404.50 Jan 376.90 Mar 373.80 May 373.30 Jul 375.10 Aug 373.90 Sep 372.10 Oct 368.20 Dec 368.10 Jan 366.10 Mar 360.00 May 356.70 Jul 357.10 Aug 354.50 Sep 351.90 Oct 346.20 Dec 345.90 Jul 344.70 Oct 344.70 Dec 344.20