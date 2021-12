CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 785 1-2 Mar 788 3-4 May 794 1-4 Jul 786 1-2 Sep 788 1-2 Dec 792 1-2 Mar 793 3-4 May 782 3-4 Jul 743 1-4 Sep 740 1-4 Dec 746 1-4 Mar 744 1-4 May 742 3-4 Jul 694 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 584 1-4 Mar 585 May 587 1-4 Jul 587 Sep 558 1-4 Dec 542 1-2 Mar 550 May 552 1-2 Jul 551 1-4 Sep 506 3-4 Dec 499 Jul 507 1-2 Dec 475 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 711 1-4 Mar 706 1-4 May 687 3-4 Jul 638 Sep 537 1-4 Dec 539 1-4 Mar 539 1-4 May 539 1-4 Jul 539 1-4 Sep 530 1-4 Jul 530 1-4 Sep 530 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1244 Mar 1250 3-4 May 1259 1-4 Jul 1266 Aug 1259 3-4 Sep 1241 Nov 1230 1-2 Jan 1231 Mar 1214 1-4 May 1208 Jul 1210 1-4 Aug 1204 Sep 1191 1-2 Nov 1176 1-2 Jan 1176 1-2 Mar 1176 1-2 May 1176 1-2 Jul 1170 Aug 1170 Sep 1170 Nov 1130 1-2 Jul 1130 1-2 Nov 1125 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 53.24 Jan 53.35 Mar 53.38 May 53.39 Jul 53.35 Aug 53.12 Sep 52.93 Oct 52.85 Dec 52.97 Jan 52.95 Mar 52.84 May 52.74 Jul 52.84 Aug 52.76 Sep 52.70 Oct 52.57 Dec 52.66 Jul 52.27 Oct 52.09 Dec 52.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 384.00 Jan 362.10 Mar 360.50 May 361.60 Jul 364.00 Aug 363.30 Sep 361.50 Oct 358.20 Dec 358.40 Jan 356.40 Mar 350.30 May 347.00 Jul 347.70 Aug 345.10 Sep 342.60 Oct 337.50 Dec 337.50 Jul 336.30 Oct 336.30 Dec 335.80