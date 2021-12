CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 782 Mar 785 1-4 May 790 3-4 Jul 783 Sep 785 1-4 Dec 789 1-4 Mar 790 1-2 May 779 3-4 Jul 740 Sep 737 1-2 Dec 742 1-2 Mar 740 1-2 May 739 Jul 690 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 588 1-2 Mar 590 May 592 Jul 591 Sep 564 1-4 Dec 551 Mar 558 1-4 May 561 Jul 559 1-2 Sep 514 1-4 Dec 505 Jul 513 1-2 Dec 479 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 718 Mar 713 May 695 1-4 Jul 643 Sep 537 1-4 Dec 540 Mar 540 May 540 Jul 540 Sep 531 Jul 531 Sep 531 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1267 3-4 Mar 1274 1-4 May 1281 3-4 Jul 1288 Aug 1280 1-2 Sep 1260 1-4 Nov 1248 3-4 Jan 1248 3-4 Mar 1230 1-2 May 1223 3-4 Jul 1225 3-4 Aug 1219 1-4 Sep 1206 3-4 Nov 1188 3-4 Jan 1188 3-4 Mar 1188 3-4 May 1188 3-4 Jul 1182 1-4 Aug 1182 1-4 Sep 1182 1-4 Nov 1142 3-4 Jul 1142 3-4 Nov 1139 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 53.59 Jan 53.69 Mar 53.76 May 53.80 Jul 53.77 Aug 53.60 Sep 53.40 Oct 53.32 Dec 53.43 Jan 53.40 Mar 53.27 May 53.20 Jul 53.30 Aug 53.22 Sep 53.16 Oct 52.97 Dec 53.09 Jul 52.70 Oct 52.52 Dec 52.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 377.90 Jan 366.80 Mar 365.90 May 367.30 Jul 369.70 Aug 368.90 Sep 367.00 Oct 363.80 Dec 363.70 Jan 361.70 Mar 354.60 May 350.40 Jul 351.30 Aug 348.70 Sep 346.30 Oct 340.40 Dec 339.90 Jul 338.70 Oct 338.70 Dec 338.20