BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2462 Up 15 Jan 2466 Up 15 Mar 2481 Up 13 Mar 2451 2475 2434 2466 Up 15 May 2469 2492 2455 2481 Up 13 Jul 2479 2497 2461 2486 Up 11 Sep 2484 2503 2468 2492 Up 10 Dec 2483 2505 2470 2493 Up 10 Mar 2474 2498 2468 2491 Up 11 May 2490 2491 2481 2489 Up 11 Jul 2489 2489 2480 2488 Up 10 Sep 2488 Up 10