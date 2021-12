CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 799 1-4 Mar 808 1-2 May 813 1-4 Jul 801 1-2 Sep 802 1-4 Dec 806 1-4 Mar 807 1-2 May 795 3-4 Jul 752 1-2 Sep 746 Dec 750 1-2 Mar 748 3-4 May 747 1-4 Jul 697 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 586 1-4 Mar 586 May 588 1-2 Jul 588 1-2 Sep 565 1-2 Dec 555 Mar 562 1-4 May 564 1-4 Jul 562 3-4 Sep 518 1-2 Dec 509 1-2 Jul 518 Dec 483 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 737 1-4 Mar 732 1-4 May 716 1-4 Jul 667 1-2 Sep 550 Dec 535 3-4 Mar 535 3-4 May 535 3-4 Jul 535 3-4 Sep 526 3-4 Jul 526 3-4 Sep 526 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1250 1-4 Mar 1258 1-4 May 1265 1-2 Jul 1272 1-4 Aug 1265 1-4 Sep 1244 1-2 Nov 1231 3-4 Jan 1232 Mar 1213 3-4 May 1206 Jul 1208 1-4 Aug 1201 3-4 Sep 1189 1-4 Nov 1175 1-4 Jan 1175 1-4 Mar 1175 1-4 May 1175 1-4 Jul 1168 3-4 Aug 1168 3-4 Sep 1168 3-4 Nov 1129 1-4 Jul 1129 1-4 Nov 1126 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 57.04 Jan 57.10 Mar 57.11 May 56.96 Jul 56.79 Aug 56.35 Sep 55.92 Oct 55.53 Dec 55.41 Jan 55.23 Mar 54.94 May 54.78 Jul 54.80 Aug 54.67 Sep 54.55 Oct 54.38 Dec 54.46 Jul 54.07 Oct 53.89 Dec 54.01 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 358.90 Jan 349.70 Mar 349.30 May 350.70 Jul 353.70 Aug 352.90 Sep 350.70 Oct 347.00 Dec 347.10 Jan 345.00 Mar 338.40 May 335.70 Jul 337.00 Aug 334.80 Sep 332.50 Oct 328.60 Dec 328.80 Jul 327.60 Oct 327.60 Dec 327.10