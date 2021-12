CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 796 1-4 Mar 807 1-2 May 812 1-2 Jul 800 Sep 800 Dec 803 3-4 Mar 804 May 792 1-4 Jul 746 Jul 683 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 583 1-2 Mar 584 1-4 May 586 3-4 Jul 586 1-4 Sep 562 3-4 Dec 552 1-4 Mar 559 1-4 May 557 1-4 Jul 560 Sep 516 1-4 Dec 509 1-4 Dec 480 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 733 Mar 732 May 715 Jul 660 Sep 546 Dec 527 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1262 Mar 1267 May 1274 1-4 Jul 1280 1-2 Aug 1273 1-2 Sep 1249 1-2 Nov 1233 3-4 Jan 1233 1-4 Mar 1214 May 1201 Jul 1203 Nov 1168 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 57.77 Jan 57.90 Mar 57.69 May 57.34 Jul 57.02 Aug 56.47 Sep 56.00 Oct 55.51 Dec 55.20 Jan 54.52 Mar 54.10 May 54.16 Jul 54.16 Dec 54.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 359.90 Jan 352.30 Mar 350.70 May 351.90 Jul 354.90 Aug 354.40 Sep 351.80 Oct 347.60 Dec 347.70 Jan 344.80 Mar 339.70 May 336.90 Jul 336.90