New York City FC 2, Philadelphia 1

New York City FC 0 2 — 2 Philadelphia 0 1 — 1

First Half_None.

Second Half_1, Philadelphia, Callens, 63rd minute; 2, New York City FC, Moralez, 4 (Tajouri-Shradi), 65th; 3, New York City FC, Talles Magno, 3 (Thorarinsson), 88th.

Goalies_New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza; Philadelphia, Matt Freese, Gregory Ranjitsingh.

Yellow Cards_Moralez, New York City FC, 41st; Monteiro, Philadelphia, 71st; Mbaizo, Philadelphia, 75th.

Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Corey Parker, Cory Richardson, Jon Freemon. 4th Official_Rubiel Vazquez.

___

Lineups

New York City FC_Sean Johnson; Malte Amundsen (Gudmundur Thorarinsson, 58th), Alexander Callens, Maxime Chanot, Tayvon Gray; Jesus Medina (Ismael Tajouri-Shradi, 58th), Alfredo Morales, Maxi Moralez, Santiago Rodriguez, James Sands; Heber (Talles Magno, 58th).

Philadelphia_Matt Freese; Aurelien Collin, Stuart Findlay, Olivier Mbaizo; Leon Maximilian Flach (Paxten Aaronson, 90th), Daniel Gazdag, Nathan Harriel (Anthony Fontana, 90th), Jose Martinez, Jack McGlynn (Jesus Bueno, 75th), Jamiro Monteiro; Kacper Przybylko.