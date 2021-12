CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 794 1-2 Mar 803 3-4 May 809 1-2 Jul 794 1-4 Sep 794 3-4 Dec 798 3-4 Mar 800 1-4 May 788 1-2 Jul 742 1-4 Sep 736 3-4 Dec 740 1-4 Mar 738 1-4 May 736 3-4 Jul 687 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 586 Mar 584 May 586 1-4 Jul 585 1-2 Sep 562 1-4 Dec 552 1-4 Mar 559 1-4 May 561 1-2 Jul 559 3-4 Sep 518 1-2 Dec 509 1-4 Jul 517 1-2 Dec 483 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 725 Mar 716 1-2 May 704 Jul 659 1-2 Sep 541 Dec 524 1-2 Mar 524 1-2 May 524 1-2 Jul 524 1-2 Sep 515 1-2 Jul 515 1-2 Sep 515 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1267 1-4 Mar 1271 1-4 May 1278 Jul 1284 Aug 1276 Sep 1251 Nov 1234 Jan 1233 3-4 Mar 1212 1-4 May 1203 Jul 1205 Aug 1198 1-4 Sep 1185 3-4 Nov 1171 1-2 Jan 1171 1-2 Mar 1171 1-2 May 1171 1-2 Jul 1165 Aug 1165 Sep 1165 Nov 1125 1-2 Jul 1125 1-2 Nov 1122 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 57.10 Jan 57.22 Mar 57.07 May 56.80 Jul 56.48 Aug 55.87 Sep 55.34 Oct 54.90 Dec 54.70 Jan 54.47 Mar 54.20 May 54.09 Jul 54.10 Aug 53.97 Sep 53.85 Oct 53.63 Dec 53.72 Jul 53.33 Oct 53.15 Dec 53.27 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 367.70 Jan 358.60 Mar 355.80 May 356.30 Jul 359.00 Aug 357.80 Sep 355.20 Oct 351.00 Dec 350.40 Jan 347.80 Mar 340.20 May 336.80 Jul 337.60 Aug 335.20 Sep 332.80 Oct 328.90 Dec 329.40 Jul 328.90 Oct 328.90 Dec 328.40