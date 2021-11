CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 773 3-4 Mar 787 1-4 May 793 3-4 Jul 787 Sep 787 1-2 Dec 790 1-2 Mar 792 1-4 May 779 Jul 730 Sep 724 1-2 Dec 728 Mar 725 3-4 May 724 1-4 Jul 684 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 567 Mar 567 1-2 May 570 Jul 570 3-4 Sep 552 3-4 Dec 546 1-2 Mar 554 1-4 May 556 1-2 Jul 555 1-4 Sep 516 1-4 Dec 507 3-4 Jul 516 1-4 Dec 480 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 723 Mar 714 May 702 3-4 Jul 663 1-2 Sep 547 1-2 Dec 529 1-4 Mar 529 1-4 May 529 1-4 Jul 529 1-4 Sep 520 1-4 Jul 520 1-4 Sep 520 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1217 1-4 Mar 1226 1-2 May 1235 1-4 Jul 1242 1-4 Aug 1237 3-4 Sep 1219 3-4 Nov 1209 Jan 1210 1-4 Mar 1192 1-4 May 1184 3-4 Jul 1187 1-4 Aug 1180 3-4 Sep 1168 1-4 Nov 1161 1-4 Jan 1161 1-4 Mar 1161 1-4 May 1161 1-4 Jul 1154 3-4 Aug 1154 3-4 Sep 1154 3-4 Nov 1115 1-4 Jul 1115 1-4 Nov 1112 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 55.11 Jan 55.21 Mar 55.32 May 55.19 Jul 54.96 Aug 54.40 Sep 53.91 Oct 53.46 Dec 53.27 Jan 53.13 Mar 52.95 May 52.89 Jul 52.94 Aug 52.84 Sep 52.72 Oct 52.50 Dec 52.59 Jul 52.20 Oct 52.02 Dec 52.13 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 348.80 Jan 341.80 Mar 341.10 May 342.80 Jul 346.20 Aug 346.30 Sep 345.40 Oct 343.30 Dec 344.20 Jan 342.70 Mar 336.00 May 332.60 Jul 333.30 Aug 331.00 Sep 327.90 Oct 323.90 Dec 324.30 Jul 324.10 Oct 324.10 Dec 323.60