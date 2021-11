CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 807 Mar 822 1-4 May 828 1-2 Jul 817 3-4 Sep 816 1-2 Dec 819 1-4 Mar 820 Jul 755 Dec 756 Mar 770 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 582 Mar 583 May 586 1-2 Jul 587 1-2 Sep 566 Dec 557 1-2 Mar 564 1-2 May 566 3-4 Jul 565 Sep 519 3-4 Dec 509 3-4 Dec 482 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 747 1-2 Mar 752 1-4 May 740 1-4 Jul 699 Dec 554 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1242 1-4 Mar 1252 3-4 May 1261 1-2 Jul 1268 1-2 Aug 1262 1-2 Sep 1242 1-2 Nov 1228 3-4 Jan 1230 1-4 Mar 1210 3-4 May 1200 1-2 Jul 1202 Nov 1171 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 58.21 Jan 58.28 Mar 58.14 May 57.59 Jul 57.01 Aug 56.23 Sep 55.46 Oct 54.92 Dec 54.68 Jan 54.24 Mar 53.86 May 53.75 Jul 53.83 Dec 53.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 346.80 Jan 342.30 Mar 341.00 May 343.20 Jul 347.10 Aug 347.50 Sep 346.40 Oct 344.70 Dec 345.80 Jan 344.50 Mar 336.90 Jul 335.40 Dec 327.70