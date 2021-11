CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 825 1-2 Mar 840 1-4 May 846 1-2 Jul 834 Sep 830 Dec 832 1-2 Mar 833 3-4 May 819 1-2 Jul 768 3-4 Sep 762 1-2 Dec 768 Mar 765 1-2 May 764 Jul 715 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 586 3-4 Mar 591 3-4 May 595 1-2 Jul 596 Sep 572 1-4 Dec 562 1-2 Mar 569 1-2 May 571 Jul 569 1-2 Sep 522 1-4 Dec 512 1-2 Jul 521 Dec 486 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 755 Mar 759 3-4 May 743 3-4 Jul 694 3-4 Sep 572 1-4 Dec 554 Mar 554 May 554 Jul 554 Sep 545 Jul 545 Sep 545 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1252 3-4 Mar 1263 May 1272 1-2 Jul 1278 3-4 Aug 1274 1-4 Sep 1253 1-2 Nov 1240 1-4 Jan 1240 1-4 Mar 1219 1-4 May 1211 1-4 Jul 1213 1-4 Aug 1206 1-4 Sep 1195 1-2 Nov 1181 1-4 Jan 1181 1-4 Mar 1181 1-4 May 1181 1-4 Jul 1174 3-4 Aug 1174 3-4 Sep 1174 3-4 Nov 1137 1-2 Jul 1137 1-2 Nov 1134 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 59.02 Jan 58.88 Mar 58.64 May 57.98 Jul 57.33 Aug 56.43 Sep 55.73 Oct 55.17 Dec 54.83 Jan 54.57 Mar 54.27 May 54.14 Jul 54.16 Aug 54.02 Sep 53.90 Oct 53.71 Dec 53.80 Jul 53.41 Oct 53.23 Dec 52.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 356.20 Jan 349.40 Mar 346.60 May 347.70 Jul 351.30 Aug 351.30 Sep 350.40 Oct 348.20 Dec 349.00 Jan 347.70 Mar 340.30 May 336.90 Jul 337.90 Aug 335.40 Sep 332.90 Oct 328.90 Dec 329.10 Jul 328.90 Oct 328.90 Dec 328.10