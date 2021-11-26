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Portland 1, Colorado 0

By Associated Press
2021/11/26 07:54
Portland 1, Colorado 0

Portland 0 1 1
Colorado 0 0 0

First Half_None.

Second Half_1, Portland, Mabiala, 2, 90th+1 minute.

Goalies_Portland, Steve Clark, Aljaz Ivacic; Colorado, William Yarbrough, Clinton Irwin.

Yellow Cards_Zuparic, Portland, 45th.

Red Cards_Asprilla, Portland, 90th+4.

Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Frank Anderson, Oscar Mitchell-Carvalho, Alan Kelly. 4th Official_Alex Chilowicz.

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Lineups

Portland_Steve Clark; Claudio Bravo, Larrys Mabiala, Jose Van Rankin, Dario Zuparic; Sebastian Blanco (Santiago Moreno, 52nd), Diego Chara, Cristhian Paredes (George Fochive, 90th+6); Dairon Asprilla, Yimmi Chara (Marvin Loria, 90th+6), Jaroslaw Niezgoda (Felipe Mora, 67th).

Colorado_William Yarbrough; Lalas Abubakar, Mark-Anthony Kaye (Braian Galvan, 83rd), Keegan Rosenberry, Auston Trusty, Daniel Wilson; Kellyn Acosta, Cole Bassett (Jonathan Lewis, 75th), Jack Price; Dominique Badji (Michael Barrios, 75th), Diego Rubio (Younes Namli, 67th).

Updated : 2021-11-26 10:09 GMT+08:00

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