CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 856 Mar 867 1-2 May 872 1-4 Jul 858 1-4 Sep 854 Dec 856 Mar 856 May 838 1-2 Jul 784 Sep 777 Dec 781 1-2 Mar 775 1-2 May 774 Jul 726 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 580 1-2 Mar 588 1-4 May 592 3-4 Jul 593 1-2 Sep 568 1-2 Dec 559 1-2 Mar 566 1-2 May 568 1-4 Jul 566 1-4 Sep 519 Dec 509 3-4 Jul 518 1-2 Dec 482 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 747 1-4 Mar 745 1-4 May 733 1-2 Jul 680 1-4 Sep 565 1-4 Dec 547 Mar 547 May 547 Jul 547 Sep 538 Jul 538 Sep 538 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1273 Mar 1284 1-2 May 1293 3-4 Jul 1299 1-4 Aug 1292 Sep 1268 1-4 Nov 1253 1-2 Jan 1253 Mar 1230 3-4 May 1221 3-4 Jul 1223 1-2 Aug 1216 1-4 Sep 1205 3-4 Nov 1188 1-4 Jan 1188 1-4 Mar 1188 1-4 May 1188 1-4 Jul 1181 3-4 Aug 1181 3-4 Sep 1181 3-4 Nov 1144 1-2 Jul 1144 1-2 Nov 1144 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 60.14 Jan 60.08 Mar 59.66 May 58.87 Jul 58.14 Aug 57.26 Sep 56.61 Oct 56.09 Dec 55.79 Jan 55.54 Mar 55.24 May 55.09 Jul 55.10 Aug 54.95 Sep 54.82 Oct 54.64 Dec 54.73 Jul 54.34 Oct 54.16 Dec 53.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 362.20 Jan 356.10 Mar 354.10 May 355.80 Jul 359.40 Aug 359.00 Sep 357.80 Oct 355.20 Dec 356.30 Jan 354.80 Mar 347.40 May 344.50 Jul 345.10 Aug 342.40 Sep 340.50 Oct 331.70 Dec 331.50 Jul 331.30 Oct 331.30 Dec 330.50