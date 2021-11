CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 845 3-4 Mar 857 1-2 May 862 1-2 Jul 848 3-4 Sep 844 Dec 846 1-2 Mar 846 1-4 May 830 Jul 780 1-4 Sep 773 1-4 Dec 778 1-4 Mar 773 May 771 1-2 Jul 723 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 576 3-4 Mar 584 1-4 May 588 3-4 Jul 589 1-2 Sep 567 1-4 Dec 558 3-4 Mar 565 3-4 May 567 1-2 Jul 565 1-2 Sep 520 1-2 Dec 510 1-2 Jul 519 Dec 483 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 751 Mar 757 May 743 Jul 687 1-4 Sep 563 3-4 Dec 545 1-2 Mar 545 1-2 May 545 1-2 Jul 545 1-2 Sep 536 1-2 Jul 536 1-2 Sep 536 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1274 1-4 Mar 1286 1-4 May 1295 1-2 Jul 1301 1-2 Aug 1294 1-4 Sep 1270 1-2 Nov 1256 Jan 1255 3-4 Mar 1233 1-2 May 1224 1-4 Jul 1225 3-4 Aug 1217 1-2 Sep 1207 1-2 Nov 1191 Jan 1191 Mar 1191 May 1191 Jul 1184 1-2 Aug 1184 1-2 Sep 1184 1-2 Nov 1147 1-4 Jul 1147 1-4 Nov 1147 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 59.41 Jan 59.35 Mar 58.95 May 58.22 Jul 57.55 Aug 56.70 Sep 56.07 Oct 55.58 Dec 55.35 Jan 55.18 Mar 54.94 May 54.79 Jul 54.80 Aug 54.68 Sep 54.56 Oct 54.37 Dec 54.46 Jul 54.07 Oct 54.06 Dec 53.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 370.00 Jan 363.70 Mar 361.30 May 361.80 Jul 364.60 Aug 363.50 Sep 361.20 Oct 358.30 Dec 359.10 Jan 357.30 Mar 348.80 May 344.70 Jul 345.20 Aug 342.80 Sep 341.10 Oct 334.20 Dec 334.00 Jul 333.80 Oct 333.80 Dec 335.20