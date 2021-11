BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2588 Up 5 Dec 2498 Up 5 Jan 2588 Up 5 Mar 2592 2592 2565 2588 Up 5 May 2597 2601 2576 2597 Up 6 Jul 2595 2597 2573 2594 Up 4 Sep 2587 2588 2565 2586 Up 4 Dec 2557 2574 2557 2572 Up 3 Mar 2547 2563 2547 2561 Up 3 May 2541 2552 2540 2551 Up 3 Jul 2543 2544 2542 2544 Up 2 Sep 2536 Up 2