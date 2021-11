New York City FC 2, Atlanta 0

Atlanta 0 0 — 0 New York City FC 0 2 — 2

First Half_None.

Second Half_1, New York City FC, Castellano, 19 (Moralez), 49th minute; 2, New York City FC, Callens, 2, 53rd.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann; New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza.

Yellow Cards_Franco, Atlanta, 43rd; Moreno, Atlanta, 81st.

Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_Jeremy Hanson, Peter Manikowski, Carol Anne Chenard. 4th Official_Marcos De Oliveira.

Lineups

Atlanta_Brad Guzan; George Bello, Alan Franco, Miles Robinson; Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Matheus Rossetto, Santiago Sosa (Jake Mulraney, 62nd); Luiz Araujo (Jurgen Damm, 76th), Brooks Lennon, Josef Martínez.

New York City FC_Sean Johnson; Malte Amundsen, Alexander Callens, Maxime Chanot, Tayvon Gray; Jesus Medina, Alfredo Morales, Maxi Moralez (Andres Jasson, 90th+6), Santiago Rodriguez (Talles Magno, 85th), James Sands; Valentin Castellano.