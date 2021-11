PARMA, Italy (AP) — Italy has beaten Uruguay 17-10 in a rugby test at Stadio Sergio Lanfranchi.

Italy 17 (Pierre Bruno, Hame Faiva tries; Paolo Garbisi 2 conversions, penalty), Uruguay 10 (Mateo Sanguinetti try; Federico Favaro penalty, Agustin Ormaechea conversion). HT: 10-3