CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 823 Mar 834 1-4 May 840 Jul 828 3-4 Sep 827 Dec 830 1-4 Mar 830 1-2 May 816 1-4 Jul 768 3-4 Sep 763 1-4 Dec 767 1-4 Mar 765 May 763 1-2 Jul 715 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 570 3-4 Mar 577 May 581 1-4 Jul 582 1-2 Sep 562 1-2 Dec 554 1-4 Mar 561 1-4 May 563 1-2 Jul 561 1-2 Sep 519 1-2 Dec 510 Jul 518 3-4 Dec 482 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 764 1-2 Mar 771 May 754 1-4 Jul 693 3-4 Sep 567 1-2 Dec 550 Mar 550 May 550 Jul 550 Sep 541 Jul 541 Sep 541 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1263 1-4 Mar 1275 May 1284 1-2 Jul 1291 1-4 Aug 1284 3-4 Sep 1263 1-4 Nov 1250 1-2 Jan 1250 Mar 1227 3-4 May 1220 1-4 Jul 1222 Aug 1215 Sep 1205 Nov 1186 1-2 Jan 1186 1-2 Mar 1186 1-2 May 1186 1-2 Jul 1180 Aug 1180 Sep 1180 Nov 1142 3-4 Jul 1142 3-4 Nov 1142 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 58.16 Jan 58.06 Mar 57.77 May 57.18 Jul 56.68 Aug 55.92 Sep 55.35 Oct 54.96 Dec 54.81 Jan 54.69 Mar 54.46 May 54.31 Jul 54.30 Aug 54.18 Sep 54.06 Oct 53.87 Dec 53.96 Jul 53.57 Oct 53.56 Dec 53.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 371.80 Jan 364.60 Mar 361.60 May 361.50 Jul 363.90 Aug 362.60 Sep 359.70 Oct 356.60 Dec 357.30 Jan 355.20 Mar 347.40 May 344.40 Jul 344.90 Aug 342.50 Sep 340.50 Oct 335.90 Dec 336.10 Jul 335.90 Oct 335.90 Dec 337.30