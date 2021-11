CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 820 Mar 830 3-4 May 836 1-4 Jul 824 3-4 Sep 823 Dec 826 3-4 Mar 828 1-4 May 815 1-2 Jul 770 3-4 Sep 765 1-2 Dec 768 3-4 Mar 766 1-2 May 765 Jul 721 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 573 Mar 579 1-4 May 583 3-4 Jul 584 3-4 Sep 562 1-2 Dec 553 1-4 Mar 560 May 562 Jul 560 1-2 Sep 520 Dec 511 1-4 Jul 520 Dec 482 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 756 1-2 Mar 762 3-4 May 744 3-4 Jul 686 1-2 Sep 573 Dec 555 1-2 Mar 555 1-2 May 555 1-2 Jul 555 1-2 Sep 546 1-2 Jul 546 1-2 Sep 546 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1265 1-4 Mar 1276 1-2 May 1285 3-4 Jul 1291 1-2 Aug 1285 1-4 Sep 1263 Nov 1248 3-4 Jan 1248 1-4 Mar 1226 May 1216 3-4 Jul 1217 3-4 Aug 1210 1-4 Sep 1200 1-4 Nov 1182 1-4 Jan 1182 1-4 Mar 1182 1-4 May 1182 1-4 Jul 1175 3-4 Aug 1175 3-4 Sep 1175 3-4 Nov 1138 1-2 Jul 1138 1-2 Nov 1138 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 59.17 Jan 59.18 Mar 58.82 May 58.13 Jul 57.48 Aug 56.55 Sep 55.80 Oct 55.41 Dec 55.23 Jan 55.06 Mar 54.83 May 54.72 Jul 54.72 Aug 54.59 Sep 54.46 Oct 54.29 Dec 54.38 Jul 53.99 Oct 53.98 Dec 53.59 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 370.40 Jan 363.60 Mar 359.80 May 359.30 Jul 361.50 Aug 359.80 Sep 357.00 Oct 353.50 Dec 353.90 Jan 351.40 Mar 342.00 May 337.90 Jul 338.30 Aug 336.00 Sep 333.60 Oct 329.00 Dec 329.60 Jul 329.60 Oct 329.60 Dec 331.00