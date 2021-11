WTA Race Standings

Singles Through Nov. 16 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 10-17

1. Ashleigh Barty, Australia, 6411

2. Aryna Sabalenka, Belarus, 4768

3. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 4518

4. Karolina Pliskova, Czech Republic, 4036

5. Maria Sakkari, Greece, 3341

6. Iga Swiatek, Poland, 3226

7. Garbine Muguruza, Spain, 3195

8. Paula Badosa, Spain, 3112

9. Anett Kontaveit, Estonia, 3096

10. Ons Jabeur, Tunisia, 3020

11. Naomi Osaka, Japan, 2771

12. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 2548

13. Elina Svitolina, Ukraine, 2501

14. Jessica Pegula, USA, 2500

15. Elise Mertens, Belgium, 2447

16. Angelique Kerber, Germany, 2387

17. Coco Gauff, USA, 2380

18. Emma Raducanu, Great Britain, 2352

19. Belinda Bencic, Switzerland, 2195

20. Victoria Azarenka, Belarus, 2165

21. Daria Kasatkina, Russia, 2096

22. Leylah Annie Fernandez, Canada, 2030

23. Petra Kvitova, Czech Republic, 2010

24. Jelena Ostapenko, Latvia, 1950

25. Elena Rybakina, Kazakhstan, 1901

26. Danielle Collins, USA, 1901

27. Jennifer Brady, USA, 1868

28. Karolina Muchova, Czech Republic, 1803

29. Veronika Kudermetova, Russia, 1795

30. Tamara Zidansek, Slovenia, 1786

31. Camila Giorgi, Italy, 1642

32. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 1602

33. Jil Teichmann, Switzerland, 1571

34. Simona Halep, Romania, 1547

35. Sara Sorribes Tormo, Spain, 1500

36. Shelby Rogers, USA, 1468

37. Liudmila Samsonova, Russia, 1456

38. Ekaterina Alexandrova, Russia, 1426

39. Sorana Cirstea, Romania, 1423

40. Bianca Andreescu, Canada, 1378

41. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1296

42. Ajla Tomljanovic, Australia, 1261

43. Serena Williams, USA, 1246

44. Tereza Martincova, Czech Republic, 1166

45. Viktorija Golubic, Switzerland, 1151

46. Ann Li, USA, 1067

47. Maria Camila Osorio Serrano, Colombia, 1040

48. Katerina Siniakova, Czech Republic, 1031

49. Clara Tauson, Denmark, 1028

50. Marta Kostyuk, Ukraine, 1001

Doubles

1. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 6450

2. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 5070

3. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens, Belgium, 3892

4. Nicole Melichar, United States, and Demi Schuurs, Netherlands, 3440

5. Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai, China, 2911

6. Caty McNally and Coco Gauff, United States, 2770

7. Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Desirae Krawczyk, United States, 2695

8. Andreja Klepac, Slovenia, and Darija Jurak, Croatia, 2650

9. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani, Brazil, 2570

10. Sharon Fichman, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, 2491