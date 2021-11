CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 810 1-4 Mar 820 May 825 Jul 813 Sep 809 Dec 811 Mar 811 3-4 May 800 3-4 Jul 763 1-2 Sep 760 Dec 764 1-2 Mar 762 1-2 May 761 Jul 717 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 571 Mar 577 1-2 May 581 3-4 Jul 582 3-4 Sep 559 Dec 549 3-4 Mar 556 1-4 May 558 1-4 Jul 556 3-4 Sep 518 1-4 Dec 509 Jul 517 3-4 Dec 483 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 730 1-2 Mar 729 1-4 May 717 1-4 Jul 676 Sep 562 1-4 Dec 548 Mar 548 May 548 Jul 548 Sep 539 Jul 539 Sep 539 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1251 1-4 Mar 1263 1-4 May 1272 1-4 Jul 1278 3-4 Aug 1274 1-2 Sep 1256 1-4 Nov 1245 1-4 Jan 1245 3-4 Mar 1227 1-4 May 1219 1-2 Jul 1221 Aug 1215 1-4 Sep 1205 1-4 Nov 1193 3-4 Jan 1193 3-4 Mar 1193 3-4 May 1193 3-4 Jul 1187 1-4 Aug 1187 1-4 Sep 1187 1-4 Nov 1150 Jul 1150 Nov 1150 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 59.17 Jan 59.02 Mar 58.63 May 58.00 Jul 57.43 Aug 56.59 Sep 55.92 Oct 55.53 Dec 55.44 Jan 55.27 Mar 55.05 May 54.91 Jul 54.91 Aug 54.81 Sep 54.70 Oct 54.49 Dec 54.57 Jul 54.18 Oct 54.17 Dec 53.78 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 367.50 Jan 362.20 Mar 358.80 May 359.00 Jul 360.90 Aug 359.60 Sep 357.60 Oct 354.60 Dec 355.10 Jan 352.90 Mar 344.70 May 341.20 Jul 341.60 Aug 340.10 Sep 337.60 Oct 332.20 Dec 332.90 Jul 332.90 Oct 332.90 Dec 334.30