CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 826 1-4 Mar 836 3-4 May 841 Jul 824 Sep 818 1-2 Dec 820 Mar 820 1-2 May 808 Jul 766 3-4 Sep 762 3-4 Dec 768 Mar 766 May 764 1-2 Jul 729 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 576 1-2 Mar 584 May 588 1-2 Jul 589 1-4 Sep 562 1-2 Dec 551 1-4 Mar 557 3-4 May 559 1-4 Jul 557 3-4 Sep 519 1-4 Dec 510 3-4 Jul 519 Dec 483 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 723 1-4 Mar 719 3-4 May 709 3-4 Jul 671 3-4 Sep 557 3-4 Dec 543 1-2 Mar 543 1-2 May 543 1-2 Jul 543 1-2 Sep 534 1-2 Jul 534 1-2 Sep 534 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1257 1-4 Mar 1268 3-4 May 1277 1-2 Jul 1284 1-4 Aug 1280 1-4 Sep 1261 1-4 Nov 1249 1-4 Jan 1249 1-2 Mar 1231 1-4 May 1224 1-2 Jul 1225 1-2 Aug 1219 1-2 Sep 1209 1-2 Nov 1196 1-2 Jan 1196 1-2 Mar 1196 1-2 May 1196 1-2 Jul 1190 Aug 1190 Sep 1190 Nov 1153 3-4 Jul 1153 3-4 Nov 1153 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 58.20 Jan 58.01 Mar 57.78 May 57.33 Jul 56.91 Aug 56.21 Sep 55.68 Oct 55.35 Dec 55.28 Jan 55.14 Mar 54.95 May 54.83 Jul 54.88 Aug 54.79 Sep 54.68 Oct 54.46 Dec 54.54 Jul 54.15 Oct 54.14 Dec 53.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 371.70 Jan 366.50 Mar 363.60 May 363.50 Jul 365.60 Aug 364.50 Sep 362.30 Oct 358.30 Dec 358.70 Jan 355.60 Mar 346.80 May 344.60 Jul 345.20 Aug 343.80 Sep 341.50 Oct 334.90 Dec 335.40 Jul 335.40 Oct 335.40 Dec 336.80