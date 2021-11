COIMBRA, Portugal (AP) — Japan has beaten Portugal 38-25 in rugby at Estádio Cidade de Coimbra.

___

Japan 38 (Siosaisa Fifita, Shogo Nakano, Kazuki Himeno, Ryohei Yamanaka tries; Rikiya Matsuda 3 conversions, 4 penalties), Portugal 25 (Jose Lima, Mike Tadjer, Joao Granate tries; Samuel Marques 2 conversions, 2 penalties). HT: 21-11