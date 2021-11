TREVISO, Italy (AP) — Argentina has beaten Italy 37-16 in rugby at Stadio Comunale di Monigo.

___

Argentina 37 (Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez, Matias Moroni, Santiago Cordero, Facundo Bosch tries; Emiliano Boffelli 3 conversions, penalty, Nicolas Sanchez penalty), Italy 16 (Stephen Varney try; Paolo Garbisi conversion, 3 penalties). HT: 17-6