CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 817 Mar 828 1-2 May 832 1-4 Jul 818 Sep 815 3-4 Dec 819 1-4 Mar 820 May 807 1-4 Jul 764 1-4 Sep 760 Dec 766 1-2 Mar 764 1-2 May 763 Jul 730 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 577 1-4 Mar 585 May 588 3-4 Jul 588 3-4 Sep 560 1-2 Dec 548 1-2 Mar 555 May 556 1-4 Jul 555 Sep 518 1-4 Dec 508 3-4 Jul 517 1-4 Dec 483 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 734 Mar 725 1-4 May 714 Jul 675 1-4 Sep 554 1-4 Dec 540 Mar 540 May 540 Jul 540 Sep 531 Jul 531 Sep 531 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1234 Jan 1244 1-4 Mar 1256 1-4 May 1265 1-2 Jul 1272 3-4 Aug 1269 Sep 1250 1-2 Nov 1240 1-4 Jan 1240 Mar 1220 1-4 May 1213 1-4 Jul 1214 1-2 Aug 1208 3-4 Sep 1198 3-4 Nov 1189 1-4 Jul 1182 3-4 Nov 1149 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 58.97 Jan 58.82 Mar 58.60 May 58.17 Jul 57.81 Aug 57.16 Sep 56.63 Oct 56.28 Dec 56.15 Jan 55.96 Mar 55.72 May 55.58 Jul 55.54 Aug 55.40 Sep 55.26 Oct 55.11 Dec 55.20 Jul 54.81 Oct 54.80 Dec 54.41 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 362.10 Jan 356.60 Mar 353.20 May 353.40 Jul 355.80 Aug 354.50 Sep 351.90 Oct 347.80 Dec 347.70 Jan 345.50 Mar 336.60 May 333.90 Jul 334.70 Aug 333.30 Sep 331.00 Oct 327.50 Dec 328.20 Jul 328.20 Oct 328.20 Dec 329.60