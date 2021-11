BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2480 Up 32 Dec 2400 2438 2382 2433 Up 36 Jan 2480 Up 32 Mar 2452 2484 2433 2480 Up 32 May 2466 2495 2450 2492 Up 28 Jul 2473 2500 2457 2497 Up 27 Sep 2479 2504 2464 2503 Up 26 Dec 2479 2505 2464 2505 Up 28 Mar 2479 2504 2464 2504 Up 28 May 2474 2503 2465 2503 Up 29 Jul 2470 2504 2470 2504 Up 31 Sep 2500 Up 31