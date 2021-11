CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 768 Mar 781 1-4 May 785 3-4 Jul 776 1-4 Sep 776 3-4 Dec 782 1-4 Mar 784 1-2 May 776 1-4 Jul 745 Sep 742 3-4 Dec 748 1-4 Mar 746 1-4 May 745 1-4 Jul 719 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 551 1-2 Mar 561 May 566 Jul 568 1-4 Sep 546 Dec 538 1-2 Mar 545 1-2 May 546 3-4 Jul 545 Sep 508 1-4 Dec 500 1-2 Jul 509 1-4 Dec 475 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 723 1-2 Mar 709 1-4 May 698 Jul 659 1-4 Sep 536 3-4 Dec 526 3-4 Mar 526 3-4 May 526 3-4 Jul 526 3-4 Sep 526 3-4 Jul 526 3-4 Sep 526 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1178 Jan 1188 1-2 Mar 1200 3-4 May 1212 Jul 1220 1-2 Aug 1219 3-4 Sep 1207 Nov 1201 3-4 Jan 1203 1-2 Mar 1186 May 1181 1-4 Jul 1183 1-4 Aug 1177 3-4 Sep 1167 3-4 Nov 1161 3-4 Jul 1155 1-4 Nov 1120 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 58.05 Jan 57.89 Mar 57.68 May 57.23 Jul 56.77 Aug 56.07 Sep 55.55 Oct 55.17 Dec 55.06 Jan 54.89 Mar 54.65 May 54.55 Jul 54.54 Aug 54.42 Sep 54.29 Oct 54.11 Dec 54.23 Jul 53.84 Oct 53.83 Dec 53.44 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 331.80 Jan 328.30 Mar 327.00 May 329.20 Jul 332.70 Aug 333.00 Sep 332.90 Oct 331.20 Dec 332.60 Jan 332.40 Mar 326.80 May 325.60 Jul 326.60 Aug 325.40 Sep 323.90 Oct 320.50 Dec 321.30 Jul 321.30 Oct 321.30 Dec 322.70