PARIS (AP) — France has beaten Argentina 29-20 in a rugby test at Stade de France.

France 29 (Thibaud Flament, Peato Mauvaka tries; Melvyn Jaminet 2 conversions, 5 penalties), Argentina 20 (Tomas Cubelli, Mateo Carreras tries; Emiliano Boffelli conversion, 2 penalties, Nicolas Sanchez conversion). HT: 9-7