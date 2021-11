MADRID (AP) — Fiji has beaten Spain 43-13 in a rugby test at Estadio Central Complutense.

Fiji 43 (Mesulame Kunavula, Setariki Tiucuvu, Waisea Nayacalevu, Peni Ravi, Aminiasi Tuimaba, Sam Matavesi, Josua Tuisova tries; Ben Volavola 4 conversions), Spain 13 (Manuel Mora try; Bautista Guemes conversion, 2 penalties). HT: 12-13