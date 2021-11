LONDON (AP) — England has beaten Tonga 69-3 in a rugby test at Twickenham.

___

England 69 (Ben Youngs 2, Jonny May 2, Jamie George 2, Adam Radwan, Maro Itoje, Marcus Smith, Jamie Blamire, Alex Mitchell tries; Henry Slade 2 conversions, Smith 5 conversions), Tonga 3 (Sonatane Takalua penalty). HT: 29-3