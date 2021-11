CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 766 1-2 Mar 779 3-4 May 783 3-4 Jul 773 3-4 Sep 774 Dec 779 1-4 Mar 780 3-4 May 772 1-4 Jul 741 1-4 Sep 739 Dec 744 1-2 Mar 742 1-2 May 741 1-2 Jul 714 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 553 Mar 562 1-4 May 567 1-4 Jul 568 3-4 Sep 548 1-2 Dec 540 1-2 Mar 547 May 548 1-2 Jul 547 Sep 511 1-2 Dec 503 1-2 Jul 512 1-4 Dec 475 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 749 Mar 727 May 715 3-4 Jul 674 1-2 Sep 551 1-4 Dec 541 1-4 Mar 541 1-4 May 541 1-4 Jul 541 1-4 Sep 541 1-4 Jul 541 1-4 Sep 541 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1192 1-4 Jan 1205 1-2 Mar 1217 1-2 May 1228 Jul 1235 1-2 Aug 1232 3-4 Sep 1217 Nov 1210 1-2 Jan 1212 Mar 1193 1-4 May 1188 1-4 Jul 1190 1-2 Aug 1185 Sep 1175 Nov 1170 1-4 Jul 1163 3-4 Nov 1128 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 58.78 Jan 58.67 Mar 58.40 May 57.91 Jul 57.43 Aug 56.70 Sep 56.17 Oct 55.81 Dec 55.74 Jan 55.57 Mar 55.30 May 55.06 Jul 55.00 Aug 54.84 Sep 54.71 Oct 54.51 Dec 54.59 Jul 54.20 Oct 54.19 Dec 53.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 332.70 Jan 329.60 Mar 329.10 May 331.80 Jul 335.20 Aug 335.20 Sep 334.70 Oct 332.80 Dec 334.20 Jan 333.90 Mar 328.00 May 326.50 Jul 327.40 Aug 326.20 Sep 324.80 Oct 322.80 Dec 323.50 Jul 323.50 Oct 323.50 Dec 324.90